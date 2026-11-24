За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено заместителю министра сельского хозяйства Республики Башкортостан Фариту Валитову.
Такого же звания удостоена директор по производству ООО «Башкирский Бройлер» Надежда Спичка.
За заслуги в области пищевой индустрии и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации» присвоено главному инженеру ООО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат» Евгению Снегову.
Ранее мы сообщали, что четырех жительниц Башкирии наградили званием «Мать-героиня».
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