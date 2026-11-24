В свободное время Олег Покотило строил помещение под будущий автосервис, закупал необходимые инструменты и оборудование, параллельно анализируя конкурентов и изучая рынок.
Как поделились в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом, в минувшем июле мужчина обратился в администрацию Миякинского района, где ему предложили подать заявку на получение адресной социальной помощи (АСПК). В итоге предпринимателю выделили необходимые средства, благодаря которым он приобрел вибростенд для диагностики автомобилей.
Сама автомастерская начала обслуживать водителей спустя месяц после визита Олега в муниципалитет.
Ранее ветеран СВО из Башкирии получил господдержку на развитие своего бизнеса.
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