В Уфе на площади перед Дворцом спорта установили искусственную ёлку. Об этом сообщил глава Октябрьского района Антон Тарасов.

Ёлку украсили праздничной иллюминацией. В ближайшее время появятся фотозоны и дополнительное новогоднее оформление.

«Совсем скоро здесь зажгутся огни, зазвучит музыка, и площадь наполнится атмосферой волшебства и новогоднего настроения. Остается только дождаться праздников. Подробной программой мероприятий и праздничных представлений поделюсь чуть позже», — рассказал глава района.

Ранее Башинформ сообщал, что в Уфе откроют 20 основных новогодних площадок.