В Уфе откроют 20 основных новогодних площадок: 2 столичные и 18 районных, сообщает администрация города. Сейчас идут активные работы по строительству и монтажу праздничных конструкций.
На площади Ленина завершили монтаж каркаса пиксельной 30-метровой ели, собирают ветки. В резиденции Деда Мороза рядом с отелем «Азимут» установили живую 12-метровую ель. На площади имени Салавата Юлаева каркас ели планируют монтировать 23 ноября.
Ранее сообщалось, что в Уфе к новогодним праздникам украсят общественный транспорт.
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