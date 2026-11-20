В Уфе откроют 20 основных новогодних площадок: 2 столичные и 18 районных, сообщает администрация города. Сейчас идут активные работы по строительству и монтажу праздничных конструкций.

На площади Ленина завершили монтаж каркаса пиксельной 30-метровой ели, собирают ветки. В резиденции Деда Мороза рядом с отелем «Азимут» установили живую 12-метровую ель. На площади имени Салавата Юлаева каркас ели планируют монтировать 23 ноября.

Ранее сообщалось, что в Уфе к новогодним праздникам украсят общественный транспорт.