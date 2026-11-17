В Уфе атмосфера новогоднего праздника будет создана в общественном транспорте. Несколько троллейбусов и трамваев украсят внешней светодиодной многоцветной подсветкой, сообщает администрация города.

Наиболее оригинально и красиво оформленный транспорт определят по результатам конкурса «Новогоднее волшебство», который ежегодно проводится среди сотрудников предприятия «УфаГЭТ».

Также сообщается, что общественный транспорт в новогодние праздничные дни будет работать по расписанию выходного дня.

Ранее в Уфе определили дизайн новогодних городков.