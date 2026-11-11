В Уфе определили дизайн новогодних городков

Уфа начинает готовиться к празднованию Нового, 2027 года – по традиции будут оформлены центральные, районные и столичные площадки с установкой елей и устройством ледовых городков. Об этом сообщил заместитель начальника городского управления коммунального хозяйства и благоустройства Ришат Исмагилов.

Муниципальное учреждение «Центр городского дизайна» разработало концепцию тематического оформления двух столичных новогодних площадок.

На площади имени Ленина планируется установить пиксельную ель, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, две горки. Также здесь появятся «Пряничный городок» и конструкции с иллюминацией: снежинки, арки, звезды, конверт, часы и комбинация цифр «2027». Вокруг закрытого на зиму фонтана «Часы» зальют каток. На территории резиденции Деда Мороза, расположенной рядом, появятся тематические фотозоны, Дед Мороз и снегомеханики, Бараш и живая семиметровая ель с гирляндами.

На площади имени Салавата Юлаева также установят пиксельную ель. Не обойдется без горок, декоративных конструкций с подсветкой, в числе которых – кометы, снеговики, карета, запряженная парой лошадей, цифровое обозначение наступающего года «2027» и арки-фотозоны.

Новогодние локации с ёлками, иллюминацией и горками появятся в каждом районе города: Дёмский – районный парк и возле «Ориона», Калининский – перед ДК «Моторостроитель», по ул. Мушникова, 11, ул. Юшатырская, 11, в сквере «Памяти», в Князево, Базилевке, Новой Максимовке, Кировский – сквер «Зимний лес» в Кузнецовском затоне, сквер «Юнармейцев», в Искино перед домом культуры, Ленинский – парк «Волна» и ДК «Ядкарь», Октябрьский – площадь перед Дворцом спорта и в парке «Кашкадан», Орджоникидзевский – площадь имени Серго Орджоникидзе и парк «Нефтехимиков», Советский – перед Уфимской детской филармонией.