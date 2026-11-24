Жители села Арсланово Чишминского района в 2025 году обратились на Прямую линию с Главой республики и попросили установить здесь остановочный павильон и дорожные знаки, а также обустроить пешеходный переход. Об этом сообщили в ЦУР Башкортостана.

Вопрос на контроль взяла администрация муниципалитета совместно с УДХ РБ. Известно, что сперва профильные службы смонтировали в Арсланово остановку, а затем специалисты ДРСУ решили проблему с дорожными знаками и переходом.

Ранее в Уфе восстановили освещение на территории больницы после сигнала жительницы.