С 25 декабря в этнокомплексе у шихана Торатау начнет работать юрта Кыш Бабая (0+). Торжественное открытие состоится 26 декабря в 13.00.

Гости праздника смогут поводить хоровод вокруг ёлки с Кыш Бабаем, его внучкой Кархылыу и героями детских сказок, покататься на санях, снегоходах и лошадях, принять участие во множестве других зимних активностей и даже погрузиться в мир виртуальной реальности с помощью VR-очков. В празднично украшенной юрте дети и взрослые пообщаются с главным башкирским новогодним волшебником, расскажут подготовленные стихотворения, потанцуют и сфотографируются.

«Третий год новогодний волшебник открывает двери своего жилища для всех, кто верит в чудеса, и каждый раз с нетерпением ждёт встречи не только с малышами, но и со взрослыми, в душе которых есть место для сказки», — сообщили в пресс-службе этнокомплекса.

Юрта Кыш Бабая будет работать до 10 января 2027 года. Все дни гостей этнокомплекса будут ждать праздничные развлечения у ёлки и зимние забавы.

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