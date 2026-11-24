В Караидельском районе 28 ноября закроют движение транспорта по понтонному мосту через реку Уфу. Как сообщил глава района Айдар Шайдуллин, транспортное сообщение будет осуществляться через капитальный мост в объезд.

Понтонный мост, установленный в 2015 году, соединяет села Караидель и Абызово. По нему могут передвигаться как автомобили, так и пешеходы.

Ранее Башинформ сообщал, что в Бирске понтонный мост будет открыт до конца недели.