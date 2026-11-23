Власти Бирского района ответили в своих соцсетях на вопросы жителей о сроках закрытия понтонного моста через Белую. В соответствии с погодными условиями временное сооружение будет работать до 27 ноября включительно. Далее обещают наступление зимы. Напомним, в прошлом году понтонную переправу закрыли 26 ноября, в 2024 — 29 ноября, в 2023 — 20 ноября.

Понтонные мосты полагается закрывать, когда температура опускается ниже нулевой отметки и на реках начинается ледостав. После того как лёд достигнет необходимой безопасной толщины, открывают ледовую переправу. В «межсезонье» автомобилистам приходится делать объезд по трассе Дюртюли — Бураево или через Благовещенский мост с выездом на М-7. В минувшую зиму погода была такова, что этот период в Бирске продлился два месяца — ледовую переправу смогли открыть только в конце января.