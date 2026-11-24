Уфимский фотограф Рамиль Нафиков занял третье место на Всероссийском фотоконкурсе о жизни людей с инвалидностью «Без барьеров». Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского общества инвалидов.
Рамиль Нафиков представил на конкурсе серию фотографий «Учим доброте. Инклюзивная театральная студия «Без маски». Он вошел в число финалистов и стал третьим в номинации «Серия фотографий».
Конкурс объединил 322 автора из 22 регионов России, включая ЛНР и ДНР, а также представителей Беларуси. На суд жюри поступило 2540 фоторабот в номинациях «Отдельная фотография» и «Серия фотографий». Награждение прошло в Москве в рамках VIII съезда Всероссийского общества инвалидов. В столице открылась фотовыставка 40 фоторабот финалистов конкурса, премьерными зрителями которой стали общественные деятели, зарубежные гости и представители СМИ.
Ранее Башинформ сообщал о старте нового медиапроекта о людях с ОВЗ в Башкирии.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.