Уфимский фотограф Рамиль Нафиков занял третье место на Всероссийском фотоконкурсе о жизни людей с инвалидностью «Без барьеров». Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского общества инвалидов.

Рамиль Нафиков представил на конкурсе серию фотографий «Учим доброте. Инклюзивная театральная студия «Без маски». Он вошел в число финалистов и стал третьим в номинации «Серия фотографий».

Конкурс объединил 322 автора из 22 регионов России, включая ЛНР и ДНР, а также представителей Беларуси. На суд жюри поступило 2540 фоторабот в номинациях «Отдельная фотография» и «Серия фотографий». Награждение прошло в Москве в рамках VIII съезда Всероссийского общества инвалидов. В столице открылась фотовыставка 40 фоторабот финалистов конкурса, премьерными зрителями которой стали общественные деятели, зарубежные гости и представители СМИ.

Ранее Башинформ сообщал о старте нового медиапроекта о людях с ОВЗ в Башкирии.