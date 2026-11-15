Башкортостанская региональная общественная организация «Деловые женщины России» стала победителем конкурса на гранты Главы Республики Башкортостан. И теперь за счет средств, выделенных Фондом грантов Главы РБ, запускает социальный медиапроект «Счастье быть нужным». В нем будут рассказывать истории личного и личностного успеха жителей республики с инвалидностью.

По сути, он является продолжением проекта, который проводился в 2024-2025 годах и назывался «Счастье – это вместе». Но если тогда акцент делали на том, чтобы в обществе просто стали замечать и принимать людей с ОВЗ, то теперь медиапроект подсветит, каких высот может достигать человек с инвалидностью.

Материалы публикуются на сайте крупнейшего информационного агентства республики «Башинформ». Первый цикл материалов, опубликованных в рамках проекта «Счастье – это вместе», вызвал большой общественный резонанс. Оказалось, что обществу не хватает таких добрых и сильных историй.

«Первый проект "Счастье – это вместе" показал огромнейший интерес. Было запланировано около миллиона просмотров, а получили шесть. Был просто взрывной интерес, поэтому решили масштабировать его. Если в первом проекте акцент был на людях, которые делали добрые дела, то "Счастье быть нужным" — это всё-таки больше о личностном успехе. О людях, которые достигают успеха, подают пример другим, остаются полезными обществу. Также будем рассказывать о тех, кто стал инвалидами во время специальной военной операции, о наших ребятах, которые вернулись героями и теперь приносят пользу дома», – рассказала председатель БРО ООО «Деловые женщины России» Альбина Фархутдинова.

Проект «Счастье быть нужным» соберет 52 истории. На протяжении целого года мы будем рассказывать о людях с ОВЗ, добившихся значительных результатов в спорте, творчестве, культуре, общественной жизни и в бизнесе.

«Общество до сих пор мало знает о том, на что способен человек с инвалидностью. В головах крепко сидит стереотип, что люди с ОВЗ это те, кому нужна наша помощь и поддержка, и часто не замечаем, что они сами могут быть опорой для других. Проект "Счастье быть нужным" как раз даст возможность показать, что человек с ограничениями в здоровье может добиваться любых высот. Для нас важно, чтобы после публикации историй кто-то поверил в себя, а кто-то посмотрел на людей с инвалидностью другими глазами. Именно поэтому "Башинформ" вновь оказывает информационную поддержку проекту», – рассказал главный редактор информационного агентства Руслан Шарафутдинов.

Когда подводили итоги первого проекта, выявили важную деталь: людям с инвалидностью очень нужны индивидуальные консультации экспертов по линии ОВЗ. Поэтому в БРО ООО «Деловые женщины России» решили масштабировать проект. Теперь это будут не просто истории для историй. Параллельно будут организованы циклы консультаций экспертов различного профиля.

Амбассадор грантового проекта Гульнара Нафикова уверена, что такой подход позволит сделать медиапроект вдвойне полезным.

«"Счастье быть нужным" — это очень комплексный проект, комплексный подход к истории судьбы человека с инвалидностью. С одной стороны, после публикации историй появится мотивация у самих героев, у читателей, у общества двигаться вперед, приносить пользу своему окружению, социуму. Мы узнаем, какими делами можно быть значимым человеку с инвалидностью. И это не зависит от масштаба его дела, от географии и места жительства. С другой стороны, консультации могут помочь им решить жизненно важные ситуации, найти ответы на волнующие вопросы», – отметила она.