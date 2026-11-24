По данным Башгидромета, погодные условия на текущей неделе в республике ожидаются достаточно разнообразными.
Так, в начале недели еще сохранится аномально теплая погода с температурой воздуха ночью -4, +1°, днем +3, -2°. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега местами по республике пройдут сегодня днем.
«В середине недели Башкортостан окажется в циркуляции балканского циклона, смещающегося из Южной Европы», — рассказали в Башгидромете.
В регионе будет наблюдаться дождь, переходящий в мокрый снег и снег различной интенсивности, местами гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, гололедица. Температура воздуха в течение суток 26 ноября понизится до 0, -5°.
«В конце недели с проникновением арктического холода в тыловой части циклона температуры воздуха ночью и днем ожидаются уже отрицательными. Будет наблюдаться ветреная погода со снегом различной интенсивности. Установится постоянный снежный покров — в республику придет зима», — подытожили синоптики Башкирии.
Как ранее сообщил Башинформ, понтонный мост в Бирске будет открыт до конца недели.
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