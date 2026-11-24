Как сообщает сетевое издание «Новые Известия», финансовый регулятор планирует существенно скорректировать тарифную политику в сфере обязательного автострахования. Главным нововведением стало предложение снизить нижнюю границу базовой ставки до одного рубля, что может отразиться на стоимости полисов для определенных категорий автовладельцев.

Одновременно с либерализацией тарифов для частных лиц, для коммерческого транспорта предусмотрено ужесточение условий. В частности, для такси и грузовых автомобилей верхний предел тарифного коридора может вырасти на 35%. По мнению экспертов страхового рынка, такие меры направлены на более точную дифференциацию рисков в зависимости от интенсивности эксплуатации транспортных средств.



Специалисты отмечают, что подобные изменения призваны сбалансировать систему обязательного страхования. Ожидается, что пересмотр коэффициентов позволит сделать ценообразование более гибким, однако окончательные параметры реформы будут зависеть от итоговых расчетов и анализа убыточности в различных сегментах страхования.



Водителям рекомендуется следить за официальными разъяснениями регулятора, так как изменение тарифных коридоров напрямую влияет на итоговую стоимость полиса. В ближайшее время профильные ведомства должны утвердить окончательный формат внедрения новых правил, которые определят порядок выплат при наступлении страховых случаев.