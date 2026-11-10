В Соцфонде разъяснили, кто может получить 50% от полиса ОСАГО

Социальный фонд России сообщил, кому положена компенсация за полис ОСАГО.
Выплату в размере 50% от стоимости страховки могут получить люди с инвалидностью, если автомобиль им необходим по медицинским показаниям, прописанным в индивидуальной программе реабилитации. Компенсация положена собственнику машины или допущенному к управлению водителю по действующему полису, в котором вписано не более трех человек.
Как сообщили в ведомстве, выплату можно получить беззаявительно, если в полисе указан СНИЛС и дано согласие на Госуслугах. В остальных случаях заявление подается через Госуслуги, СФР или МФЦ. Решение принимается за 5 рабочих дней. Столько же времени занимает перечисление средств.
Ранее сообщалось, что в Башкирии направили свыше 600 миллионов рублей на пособия в связи с рождением детей.
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