В Башкирии более 18 тысяч семей получили пособие в связи с рождением детей

Более 18,3 тысячи семей Башкирии получили пособие в связи с рождением детей с начала года. Отделение Соцфонда по РБ направило свыше 600 миллионов рублей на эти выплаты, сообщает пресс-служба СФР.

Размер выплаты с 1 февраля 2026 года в республике составляет 32 718,02 рубля (с учетом районного коэффициента). Единовременное пособие выплачивают одному из родителей новорождённого (опекуну, попечителю), причём, если родилась двойня или тройня, пособие назначается на каждого ребёнка отдельно.

Трудоустроенной матери отделение Социального фонда по республике выплатит пособие на основании поступившей информации из ЗАГСа. Беззаявительный формат работает только в отношении работающей матери ребенка, трудоустроенному отцу нужно будет обратиться с заявлением о назначении данного пособия к своему работодателю.

Если родители в браке, и один из родителей не работает, то пособие получит работающий. В случаях, когда родители не в браке, пособие получает один из родителей, с которым ребенок совместно проживает (независимо от трудоустройства). При этом необходимо будет представить сведения о регистрации по месту жительства ребенка (форма №8) либо документы, подтверждающие совместное проживание неработающего родителя и ребенка (решение суда либо нотариальное соглашение об определении места жительства ребенка).

Неработающему родителю для оформления выплаты нужно подать заявление в клиентской службе отделения СФР по региону, в МФЦ или через портал госуслуг. Заявление необходимо подать в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка.

Ранее Башинформ сообщал, что единое пособие в Башкирии получают родители 188 тысяч детей.