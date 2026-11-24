Все цифровые проекты для тех, кто любит башкирский язык, говорит на нем или только учит, собрали на одной платформе: әйҙә.рф. Этот ресурс — настоящая цифровая экосистема для детей, родителей, педагогов — всех, кому дорого башкирское слово. Здесь есть самые разные проекты — от развивающих материалов для малышей до архивных публикаций и цифровых помощников для учителей.



«Я убежден, что заставить детей (да и взрослых тоже) любить родной язык нельзя, — написал на своих страницах в соцсетях Глава Башкортостана Радий Хабиров. — Но можно показать его красоту, сделать его изучение модным и интересным. А для этого важно применять самые современные методики, пользоваться новыми инструментами, создавать яркий контент, который будет востребован у разной аудитории».



Руководитель региона пригласил преподавателей, IT-специалистов, родителей и всех неравнодушных жителей республики присоединиться к этой работе, изучать материалы, брать на вооружение лучшие практики и создавать свои собственные проекты.

Ранее мы сообщали, что педагоги Башкирии представили свои разработки по изучению башкирского языка.