«Фотоловушка вновь запечатлела лосиху с лосёнком на подкормочной площадке природного зоологического заказника „Белоозерский“», — отмечается в сообщении минэкологии региона.

Главная цель таких подкормочных площадок в холодное время года — сохранить жизнь диких животных и снизить их естественную смертность в условиях дефицита корма. Животным, особенно копытным — лосям, косулям и кабанам физически трудно добывать веточный корм, корневища и т. д. Кроме того, глубокий снег и ледяная корка мешают животным перемещаться на большие расстояния в поисках пищи, из‑за чего они истощаются быстрее.

Подкормочные площадки позволяют компенсировать дефицит естественных кормов. На площадках выкладывают сено, зернофураж, корнеплоды, веточные веники, а также минеральные добавки (соль, мел) — в зависимости от вида животных.

Ранее фотоловушка заказника «Белоозерский» дирекции по особо охраняемым природным территориям республики запечатлела лося на солонце.