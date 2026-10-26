В Башкирии фотоловушка запечатлела лося на солонце

Фотоловушка заказника «Белоозерский» дирекции по особо охраняемым природным территориям республики запечатлела лося на солонце.

Как сообщили в пресс-службе минэкологии РБ, для копытных солонец — жизненно важная «столовая»: здесь они восполняют соли, необходимые для роста рогов и здоровья шерсти.

Ранее в Башкирии спасли куницу, попавшую в капкан на крыс.