В Башкирии спасли куницу, попавшую в капкан на крыс

Инцидент произошел в одном из населенных пунктов, где внутри помещения с зерном были установлены ловушки.
На место прибыли сотрудники центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф». Они освободили зверька, однако конечность придется ампутировать.
«Животное невозвратное в естественную среду обитания», — прокомментировал ситуацию директор центра Дмитрий Стрельников.
По его словам, перебита передняя конечность, что делает невозможным выживание хищника в дикой природе.
Сейчас куница находится в центре. В минэкологии республики уже подано официальное уведомление о происшествии.
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