Фотоловушка сняла прогулку косуль в заказнике «Белоозерский» в Башкирии. Видеозапись «Башинформу» прислала пресс-секретарь министерства природопользования и экологии региона Ренара Газина.

В объектив фотоловушки попали три косули в поисках еды. Они неспеша кормились опавшими листьями в осеннем лесу. Стоит отметить, что в заказнике встречается более 40 видов млекопитающих и 120 видов птиц. Из них свыше 50 видов — охотничьи животные.

Ранее фотоловушка в Башкирии запечатлела лосиху с лосёнком – видео.