Фотоловушка сняла прогулку косуль в заказнике «Белоозерский» в Башкирии. Видеозапись «Башинформу» прислала пресс-секретарь министерства природопользования и экологии региона Ренара Газина.
В объектив фотоловушки попали три косули в поисках еды. Они неспеша кормились опавшими листьями в осеннем лесу. Стоит отметить, что в заказнике встречается более 40 видов млекопитающих и 120 видов птиц. Из них свыше 50 видов — охотничьи животные.
Ранее фотоловушка в Башкирии запечатлела лосиху с лосёнком – видео.
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