Жители столицы Башкирии, чьи дети в возрасте от двух месяцев до трех лет стоят в электронной очереди на место в государственном детском саду, могут воспользоваться альтернативным решением. Порядок выдачи соответствующих сертификатов в частные дошкольные организации и у индивидуальных предпринимателей утвердил мэр Уфы Рустам Шарипов.

Как следует из официального постановления, которое оказалось в распоряжении «Башинформа», при отсутствии места в муниципальном садике родители могут обратиться в районный отдел образования и выбрать частный детсад из специального реестра (он опубликован на сайте ufa-edu.ru). Сертификат оформляют прямо в день обращения, а у семьи есть 5 рабочих дней, чтобы отнести его в выбранное учреждение и зачислить малыша.

Субсидии на финансирование расходов выделят из городского городской бюджета. Отмечается, что сертификат действует до достижения ребенком трехлетнего возраста (если три года исполняется в середине учебного года — то до 31 августа текущего года). Также он аннулируется, если малыша переводят в обычный муниципальный садик.

Ранее воспитатель из Уфы вошла в число лучших на федеральном конкурсе.