Воспитатель из Уфы вошла в число лучших на федеральном конкурсе

Воспитатель детского сада №63 из Уфы Светлана Афанасьева заняла третье место на XIV Всероссийском конкурсе «Воспитатель России» в номинации «Молодые профессионалы». Об этом сообщил глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.

Конкурс прошёл в рамках Всероссийской ассамблеи «Воспитатели России: воспитатели будущего» в городе Владимире. На конкурсе Светлана Афанасьева представила волонтёрский арт‑проект «Дети — детям». Проект уже прошёл полную апробацию и показал хорошие результаты — действительно работает и приносит пользу, отметил Нурдавлятов.

Светлана Афанасьева вошла в число лучших среди молодых воспитателей в возрасте до 35 лет с педагогическим стажем до 5 лет.

Ранее Башинформ писал о том, что воспитатель из Уфы поборется за звание лучшего в стране.