Воспитатель из Уфы поборется за звание лучшего в стране

Нашу республику на престижном состязании представит победитель республиканского конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации» Алсу Селезнева, воспитатель детского сада № 251 Уфы. Об этом сообщили в региональном минпросвещения.

По данным ведомства, в первом туре заключительного этапа конкурсанты проведут «Педагогическое мероприятие с детьми» и «Просветительское мероприятие с родителями». По их результатам 15 участников станут лауреатами конкурса и пройдут во второй тур.

Второй тур конкурса состоится с 26 сентября по 2 октября вместе с лауреатами всероссийских конкурсов «Учитель года России», «Директор года России», «Первый учитель», где они примут участие в конкурсных испытаниях «Профессиональная мастерская» и «Блицтурнир».

Справка

Алсу Ришатовна Селезнева начала свой путь в профессию еще со студенческой скамьи. За 10 лет работы в детском саду она зарекомендовала себя как активный участник муниципальной программы инновационной деятельности. Педагог также входит в состав патриотического ансамбля «Сударушки», а вместе с воспитанниками погружается в мир башкирского фольклора, создает уникальные семейные проекты и шьет национальные костюмы. Её ребята не просто поют патриотические песни — они учатся гордиться своей Родиной и уважать традиции предков.

Алсу Ришатовна является автором дидактических пособий, уже доказавших свою актуальность в работе с детьми дошкольного возраста, таких как «Божья коровка», образовательный конструктор «СВЕТ» и другие.

За значительный вклад в сферу образования и добросовестный труд педагог награждена почетной грамотой министерства просвещения РБ, почетной грамотой президиума Башкирской БРО Профсоюза работников народного образования и науки РФ, Почетной грамотой управления образования Уфы.

Свою профессиональную миссию Алсу Ришатовна формулирует так: «Я не просто транслирую знания — я создаю среду, в которой каждый ребёнок чувствует себя успешным. А мои публикации и выступления рождаются из живого запроса детей и родителей. Моя задача — соединить высокую конкурентоспособность педагога с бережным отношением к уникальности каждого маленького человека. И у меня это получается».