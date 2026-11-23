Как следует из официальных документов за подписью мэра Уфы Рустама Шарипова, на улице Кемеровской, 73 в Орджоникидзевском районе появится ремонт автомобилей — согласование получил Ильнур Валеев.
На Оренбургском тракте, 50 в Кировском районе ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» сможет разместить автомобильные мойки и заправку. На улице Октябрьской Революции, 59 научно-производственный центр «Зеромакс» займётся деловым управлением и стационарным медицинским обслуживанием.
В Дёмском районе в СНТ «Электроаппарат» два соседних участка — № 8 и № 9 — отданы под магазины. Оба разрешения оформлены на Рамиля Минуллина. Ещё один участок — в Калининском и Кировском районах — компания «Острова» использует для объектов водного спорта и туристического обслуживания.
Ранее «Башинформ» собрал наказы от жителей Уфы для нового мэра.
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