В комментариях уфимцы также активно поделились наболевшим [орфография, стилистика и пунктуация авторов сохранена].

«Восстановить нормальную работу ливневой канализации! Большинство из них закатаны в асфальт! В центре города по улице Пушкина со стороны Института глазных болезней невозможно ходить. По улице Мингажева, дом 158 и общежития студгородка (трамвайная остановка "Дом Печати") – всегда море. Там точно была ливневка, которую во время ремонта заасфальтировали, а на запросы жителей в администрации Советского района ответили, что ее на плане города не обнаружили. Кстати, около администрации Советского района ливневка есть. А за угол никто из руководителей-чиновников никогда не заворачивает. И такая ситуация по всему городу...», – отметила Татьяна К.

«Снести все ларьки. Надоел этот кишлак на остановках "Округ Галле", "МВД", "Центральный рынок", "Спортивная" и т.д. Вместо современного города музей 90-х», – написал пользователь с ником «И.Р.».

«У меня такое пожелание мэру, да и всем чиновникам: пройдитесь пешком по тем улицам, по которым ходим мы, жители Уфы. Богдана Хмельницкого — до ТЦ "Тополя" и "Депо", Вологодская, Свободы, да и ещё немало улиц в Черниковке, по которым неприятно ходить. А остановки в Черниковке — грязные, вонючие, неухоженные», – сообщила уфимка Рима.

«С завершением лета у детей не осталось мест для активного досуга. Для катания на трюковых самокатах необходимо специально оборудованное пространство. Строительство современного скейт-парка, аналогичного казанскому "УРАМу", позволило бы организовать безопасный досуг для подростков», – предложила Гузель Валиева.

«Очень бы хотела попросить уделить внимание на мусор в городе. Особенно в Черниковке. Очень неприятно, улицы Нежинская, Мира, Кольцевая буквально завалены отходами. Также обратить внимание на то, чтобы магазины опустошали баки вовремя. Возле магазинов постоянно лежат целые кучи мусора, потом все разлетается по сторонам», – отметила Линара.

Ранее портал ufanovosti.ru проанализировал, какие важные для города решения принял Рустам Шарипов, пока был исполняющим обязанности главы города.