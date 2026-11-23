Семья Гордеевых из Уфы пополнилась десятым малышом. Он появился на свет в роддоме клиники БГМУ. На торжественную выписку пришла вся большая и дружная семья. Теперь Гордеевы будут воспитывать троих девочек и семерых мальчиков. Самому старшему сыну уже 19 лет, сообщили «Башинформу» в пресс-службе БГМУ.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Республиканском перинатальном центре за неделю родились три двойни.