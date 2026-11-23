С 16 по 22 ноября в республиканском клиническом перинатальном центре минздрава Башкирии на свет появились 147 новорожденных.

По данным пресс-службы медучреждения, на неделе зафиксированы три случая рождения двоен. В двух семьях родились мальчики, еще в одной — девочки. Всего за отчетный период в центре появились 65 мальчиков и 82 девочки.

Ранее министр здравоохранения республики рассказал о спасении новорожденного весом 495 граммов.