С 16 по 22 ноября в республиканском клиническом перинатальном центре минздрава Башкирии на свет появились 147 новорожденных.
По данным пресс-службы медучреждения, на неделе зафиксированы три случая рождения двоен. В двух семьях родились мальчики, еще в одной — девочки. Всего за отчетный период в центре появились 65 мальчиков и 82 девочки.
Ранее министр здравоохранения республики рассказал о спасении новорожденного весом 495 граммов.
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