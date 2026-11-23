Дроны будут доставлять продукты, посылки, лекарства и другие грузы. Особое внимание уделят труднодоступным населенным пунктам, где беспилотники могут стать дополнительным способом снабжения. Мониторинг полетов будут вести через систему идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» — это позволит оценивать безопасность, регулярность и экономическую эффективность перевозок.

Проект рассчитан до конца 2027 года. Его результаты должны помочь сформировать единые подходы к организации беспилотной доставки и определить условия для ее масштабирования по стране. Нижегородская область, по данным властей региона, уже применяет беспилотные авиационные системы в медицине, сельском хозяйстве и доставке, информирует pravda-nn.ru.

Помимо Нижегородской области, в пилотный проект вошли Якутия, Югра, Ямал, Татарстан, Приморский край, Сахалинская и Рязанская области. Всего по заявкам от регионов было представлено более 300 маршрутов беспилотной аэрологистики.

Напомним, Башкирия вошла в топ-3 регионов России по дронификации.