Дроны будут доставлять продукты, посылки, лекарства и другие грузы. Особое внимание уделят труднодоступным населенным пунктам, где беспилотники могут стать дополнительным способом снабжения. Мониторинг полетов будут вести через систему идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» — это позволит оценивать безопасность, регулярность и экономическую эффективность перевозок.
Проект рассчитан до конца 2027 года. Его результаты должны помочь сформировать единые подходы к организации беспилотной доставки и определить условия для ее масштабирования по стране. Нижегородская область, по данным властей региона, уже применяет беспилотные авиационные системы в медицине, сельском хозяйстве и доставке, информирует pravda-nn.ru.
Помимо Нижегородской области, в пилотный проект вошли Якутия, Югра, Ямал, Татарстан, Приморский край, Сахалинская и Рязанская области. Всего по заявкам от регионов было представлено более 300 маршрутов беспилотной аэрологистики.
Напомним, Башкирия вошла в топ-3 регионов России по дронификации.
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