В Салавате стартовали проверки торговых точек на предмет удобства для маломобильных граждан, сообщает городская администрация. Административная комиссия оценит, могут ли люди с инвалидностью беспрепятственно попасть в магазины и другие объекты города.

Рейды проходят в рамках исполнения правил благоустройства. Владельцам бизнеса предписано оборудовать входы пандусами, расширить дверные проемы и расчистить пешеходные пути, оборудовать парковочные места.

Ранее «Башинформ» анонсировал запуск медиапроекта о людях с ОВЗ «Счастье быть нужным».