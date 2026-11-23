В Башкирии утвердили перечень мер по противодействию терроризму на территории республики. Указ подписал Глава региона Радий Хабиров.

В документе приводится 11 мер по противодействию терроризму. За их выполнение отвечают правительство республики, министерства и ведомства РБ. Согласно указу, исполнительным органам республики поручено разработать проекты нормативных актов.

В перечень мер входят:

1. Разработка и реализация госпрограмм РБ в области профилактики терроризма, а также в целях минимизации и ликвидации последствий его проявлений;

2. Участие в мониторинге политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории республики;

3. Подготовка по результатам мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму в РБ, предложений о мерах по устранению предпосылок для возникновения конфликтов, способствующих совершению террористических актов и формированию социальной базы терроризма.

4. Подготовка нa основе оценки эффективности реализуемых на территории республики профилактических мероприятий в сфере политики противодействия идеологии терроризма предложений по устранению факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма, идей неонацизма, и организация их реализации.

5. Участие в социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта, совершенного на территории РБ;

6. Организация обучения жителей республики методам предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;

7. Участие исполнительных органов республики и органов местного самоуправления в проведении антитеррористических учений и тренировок;

8. Организация выполнения юридическими и физическими лицами требований к антитеррористической защищенности объектов;

9. Организация поддержания в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств исполнительных органов РБ, предназначенных для ликвидации последствий терроризма;

10. Организация работы по оказанию медицинской и иной помощи лицам, пострадавшим в результате террористического акта, проведение аварийно-спасательных работ.

11. Осуществление межрегионального сотрудничества в целях изучения и решения проблемных вопросов профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений.

Другим указом Главы республики внесены изменения в состав антитеррористической комиссии РБ.

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