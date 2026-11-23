Почти 83 процента из них связаны с запросами на консультации по защите прав потребителей, остальные 17 процентов — с претензиями на ненадлежащее качество товаров и услуг.
«Статистика обращений наглядно показывает, насколько важна для жителей Башкортостана тема защиты прав потребителей, — прокомментировал министр торговли и услуг РБ Константин Климин. — За каждым обращением стоит реальная ситуация, людям требовалось оказание юридической поддержки. Разбирая каждую претензию, мы повышаем правовую грамотность жителей республики, в дальнейшем сводим к минимуму риски нарушений».
Большинство жалоб связано с нарушениями прав потребителей в розничной торговле — их доля достигла 71,2 процента. На сферу услуг приходится 23,9 процента обращений, прочие обращения составили 4,9 процента.
«Среди претензий преобладают вопросы возврата и обмена непродовольственных товаров как купленных в офлайн‑магазинах, так и заказанных онлайн. Жители жалуются на приобретение бытовой техники, автомобилей, одежды, мебели, обуви и иных товаров, не соответствующих заявленным характеристикам, — перечислили в пресс-службе минторга региона. — В сегменте услуг зафиксированы обращения на низкое качество бытового обслуживания, ЖКХ, финансовых и транспортных услуг, услуг связи и общественного питания».
О том, как жителям Башкирии вернуть деньги за подарочный сертификат, читайте в этой статье Башинформа.
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