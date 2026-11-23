По данным Башгидромета, сегодня местами по республике пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2, +3°, днем + 1, +6°.
Во вторник, 24 ноября, прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью местами до умеренных. В отдельных районах гололед, отложение снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4, +1°, днем -2, +3°.
В среду, 25 ноября, вновь ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью местами до умеренных. В отдельных районах гололед, отложение снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4, +1°, днем -1, +4°.
Как ранее сообщал Башинформ, Юмагузинское водохранилище готовят к половодью 2027 года.
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