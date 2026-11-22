Юмагузинское водохранилище готовят к половодью 2027 года. Об этом сообщил министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов.
Сегодня на одном из крупнейших водохранилищ республики ведутся ремонтные работы. Работы проводятся для обеспечения безопасного пропуска половодья 2027 года в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». По словам министра, часть работ уже завершена.
«Заменили понтоны для перехвата мусора, отремонтировали якорь, укрепили откосы устоя моста у входного оголовка донного водосброса, привели в порядок и правый откос подводящего канала.
Подрядная организация тем временем уже ведёт работы по бурению скважин под пьезометры — их главная задача контролировать фильтрационный режим в теле плотины. Работы идут с опережением графика, хотя и планировались на 2027 год», — отметил глава природоохранного ведомства.
Ранее в Башкирии приступили к срочному укреплению берега Белой в селе Охлебинино.
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