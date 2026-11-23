После Прямой линии Главы Башкортостана Радия Хабирова работа над поступившими от жителей вопросами не заканчивается. По итогам эфира Глава республики поручил главам муниципалитетов и правительству оперативно проанализировать все обращения.

«Те вопросы, которые решаемы уже сейчас, в течение двух недель должны быть исполнены. Я уверен, сразу 1-2 тысячи вопросов отлетят. Срок исполнения — две недели. Всё остальное систематизировать, убрать то, что не соответствует истине, и поставить в график на контроль по работе с обращениями граждан и контрольного управления», — распорядился Радий Хабиров.

Как это работает на практике, показывает вопрос из Бирска. На Прямую линию 11 ноября обратился Евгений М. из Бирска. Его внук участвует в специальной военной операции с 2024 года, несмотря на то что в августе 2026 года региональному оператору «Эко-Сити» была предоставлена справка об участии внука в СВО, квитанции на оплату ТКО продолжали приходить. Мужчина попросил оказать содействие в решении вопроса.

Как сообщили в компании «Эко-Сити», на сегодняшний день по лицевому счёту произведён перерасчёт.

«Снятие начислений за услугу „Обращение ТКО“ за период с 23 февраля 2024 года по 10 мая 2027 года произведено. Перерасчёт отразится в квитанции за ноябрь 2026 года. С 11 мая 2027 года начисления возобновятся на четыре расчётные единицы», — говорится в ответе.

В «Эко-Сити» также напомнили, что потребитель обязан информировать регоператора об изменении числа проживающих не позднее пяти рабочих дней со дня наступления таких изменений. Перерасчёт осуществляется за указанный в заявлении период временного отсутствия, но не более чем за шесть месяцев. Если период отсутствия продолжается дольше, необходимо подать новое заявление с подтверждающими документами.

Напомним, Прямая линия с Главой Башкортостана прошла 11 ноября в шестой раз. Ещё до начала эфира поступило около четырёх тысяч обращений. Всего на имя руководителя региона поступило 7445 обращений.