Об этом в беседе с «Татар-информ» рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова. По ее словам, одним из главных сигналов низкой мотивации становится фраза «мне просто нужна работа» или просьба рассказать о бизнесе работодателя на самом собеседовании.

«Работодателю важно видеть интерес к компании, продукту или услугам», — подчеркнула Лоикова.

Критичной ошибкой эксперт также назвала расхождение заявленных компетенций с реальными знаниями. Если кандидат с уровнем английского C1-C2 не может поддержать переговоры, а финансист или IT-специалист «плавает» в базовых вопросах, это воспринимается как серьёзный ред-флаг.

На неблагоприятный исход встречи влияют и крайности в поведении — излишняя самоуверенность или, наоборот, чрезмерная неуверенность. Самый сильный «красный флаг», по мнению Лоиковой, — негатив в адрес бывших руководителей и команд. Даже при тяжёлом прошлом опыте критику лучше заменить нейтральным объяснением причин ухода.

Среди других факторов риска — нежелание задавать уточняющие вопросы в конце собеседования и попытки продавить зарплатные ожидания вопреки заранее обозначенной «вилке».

Напомним, в Башкирии разработают прогноз потребности экономики в кадрах.