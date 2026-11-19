Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Республиканским исполнительным органам поручено участвовать во всероссийском опросе работодателей о перспективной потребности в кадрах, а также оказать содействие в привлечении работодателей для участия в опросе.

Муниципалитетам, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти в Республике Башкортостан, а также работодателям рекомендовано принять участие в опросе работодателей.

Минтруду РБ поручено обеспечить разработку прогноза потребности экономики РБ в кадрах в соответствии с Методикой определения потребности субъектов РФ, отраслей экономики и крупнейших работодателей в профессиональных кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу, по видам экономической деятельности и представление этого прогноза не позднее 31 декабря в правительство РБ, министерство просвещения РБ, Госкомитет РБ по науке и высшему образованию.



Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя премьер-министра правительства – министра спорта РБ Руслана Хабибова.

Ранее статистики Башкирии назвали размер средней зарплаты в регионе.