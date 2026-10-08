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14:24 (UTC+5), 08 Октября 2026

Названа средняя зарплата в Башкирии

Статистики Башкирии назвали размер средней зарплаты в регионе.

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Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

По данным Башстата, в Башкирии среднемесячная номинальная начисленная зарплата за январь – июль 2026 года достигла почти 78 200 рублей. Это на 8,3 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 

Традиционно самые высокие зарплаты – более 100 тысяч рублей в среднем по отрасли – приходятся на такие сферы, как добыча полезных ископаемых, производство кокса и нефтепродуктов, химическое производство, производство компьютеров, электронных и оптических изделий, производство электрического оборудования, деятельность в области информации и связи, деятельность финансовая и страховая, а также научные исследования и разработки. 

И, наоборот, самые маленькие зарплаты в регионе по-прежнему получают те, кто занят производством кожи и изделий из кожи – в среднем 33 тысячи рублей в месяц. Немногим более 40 тысяч рублей в среднем у тех, кто занимается лесоводством и лесозаготовками, а также полиграфической деятельностью, резюмировали статистики. 

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