Названа средняя зарплата в Башкирии

По данным Башстата, в Башкирии среднемесячная номинальная начисленная зарплата за январь – июль 2026 года достигла почти 78 200 рублей. Это на 8,3 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Традиционно самые высокие зарплаты – более 100 тысяч рублей в среднем по отрасли – приходятся на такие сферы, как добыча полезных ископаемых, производство кокса и нефтепродуктов, химическое производство, производство компьютеров, электронных и оптических изделий, производство электрического оборудования, деятельность в области информации и связи, деятельность финансовая и страховая, а также научные исследования и разработки.

И, наоборот, самые маленькие зарплаты в регионе по-прежнему получают те, кто занят производством кожи и изделий из кожи – в среднем 33 тысячи рублей в месяц. Немногим более 40 тысяч рублей в среднем у тех, кто занимается лесоводством и лесозаготовками, а также полиграфической деятельностью, резюмировали статистики.

Ранее в Башкирии назвали численность экономически активного населения.