«В связи с проведением дорожных работ на перекрестке улиц Рихарда Зорге и имени Города Галле (в районе Южного автовокзала) затруднено движение транспорта. Автобусы, следующие через Затон и в направлении деревни Алексеевка, курсируют с отклонением от расписания. Время задержки может составлять до 30 минут», — отмечается в сообщении перевозчика.

Пассажирам рекомендуют заранее планировать свои поездки и учитывать дорожную обстановку.

Ранее «Башавтотранс» сообщил о закрытии сезонных маршрутов в сады на территории Уфы и агломерации. В этом году с 25 апреля действовало 20 таких маршрутов.