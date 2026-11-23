«В связи с проведением дорожных работ на перекрестке улиц Рихарда Зорге и имени Города Галле (в районе Южного автовокзала) затруднено движение транспорта. Автобусы, следующие через Затон и в направлении деревни Алексеевка, курсируют с отклонением от расписания. Время задержки может составлять до 30 минут», — отмечается в сообщении перевозчика.
Пассажирам рекомендуют заранее планировать свои поездки и учитывать дорожную обстановку.
Ранее «Башавтотранс» сообщил о закрытии сезонных маршрутов в сады на территории Уфы и агломерации. В этом году с 25 апреля действовало 20 таких маршрутов.
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