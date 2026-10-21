В Уфе госперевозчик закрыл садовые маршруты

«Башавтотранс» сообщил о закрытии с 21 октября сезонных маршрутов в сады на территории Уфы и агломерации. В этом году с 25 апреля действовало 20 таких маршрутов. Автобусы ездили в основном по выходным, но ряд рейсов осуществлялся ежедневно.

Садовые маршруты организуются в каждом городе — летом они работали в Стерлитамаке, Салавате, Кумертау, Октябрьском, Нефтекамске и других муниципалитетах.