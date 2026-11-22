Традиционно на таких ярмарках можно купить натуральные, свежие продукты местного производства, не требующие соблюдения температурного режима. Среди них - сезонные овощи, фрукты и мед.

Напомним, на этой неделе сельскохозяйственные ярмарки стартовали в республике 20 ноября и продлятся до 22 ноября. За три дня в 39 муниципалитетах будет организована 51 ярмарочная площадка. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.

Как ранее сообщил Башинформ, минторговли Башкирии планирует применить опыт «Московских ярмарок» в Уфе и организовать фермерскую торговлю по принципу столичных.