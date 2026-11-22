Массовые проверки водителей проходят сейчас на следующих участках дорог:

— на 1307-м, 1494-м километре автодороги М-5 «Урал»;

— на 6-м, 97-м километре автодороги Р-240;

— на 112-м километре автодороги Уфа-Янаул;

— на 204-м километре автодороги Уфа-Белорецк;

— на 135-м, 218-м километрах автодороги Уфа-Оренбург.



Основная цель — профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД.



«Прошу отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям. Они направлены на вашу безопасность и безопасность ваших близких на дорогах республики», — добавил Владимир Севастьянов.

Ранее в Уфе наказали водителя, устроившего опасный дрифт, сообщал Башинформ.