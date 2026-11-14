В Уфе наказали водителя, устроившего опасный дрифт

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, устроившего дрифт. В социальных сетях накануне появилось видео, на котором водитель «Лады Калина» дрифтовал на оживленной улице, подвергая пешеходов и других автолюбителей опасности. Дорожные полицейские такие выкрутасы на дорогах не оценили, им понадобилось не так много времени, чтобы установить личность лихача. «Героя» видео доставили в отдел. В отношении него составили несколько протоколов и провели беседу, сообщил главный госавтоинспектор Владимир Севастьянов.
Ранее «Башинформ» публиковал подробности аварии, в которой погиб подросток.
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