На трассе в Башкирии большегруз насмерть переехал подростка

В Илишевском районе накануне вечером произошла страшная авария, в которой погиб ребенок. По предварительным данным ГАИ Башкирии, в десятом часу вечера на 1178 км автомобильной дороги М-7 «Волга» подросток, не имевший водительских прав, опрокинул питбайк «Эндуро». Его пассажир вылетел на встречную полосу и оказался под колесами большегруза «Скания», за рулем которого был 28-летний водитель. От полученных травм подросток скончался на месте.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, несовершеннолетние находились без защитных средств. Мотоцикл юноше подарили родители незадолго до трагедии.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Башинформ» публиковал подробности аварии в Баймакском районе, в которой погибли два человека.
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