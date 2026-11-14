На трассе в Башкирии большегруз насмерть переехал подростка

В Илишевском районе накануне вечером произошла страшная авария, в которой погиб ребенок. По предварительным данным ГАИ Башкирии, в десятом часу вечера на 1178 км автомобильной дороги М-7 «Волга» подросток, не имевший водительских прав, опрокинул питбайк «Эндуро». Его пассажир вылетел на встречную полосу и оказался под колесами большегруза «Скания», за рулем которого был 28-летний водитель. От полученных травм подросток скончался на месте.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, несовершеннолетние находились без защитных средств. Мотоцикл юноше подарили родители незадолго до трагедии.



По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Башинформ» публиковал подробности аварии в Баймакском районе, в которой погибли два человека.