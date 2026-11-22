По информации спасателей, завтра местами по республике прогнозируется гололед, на дорогах гололедица, туман видимостью 500 метров.
«При гололедице передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами», — советуют спасатели.
Ранее синоптики Башкирии рассказали, какой будет погода в ближайшие три дня.
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