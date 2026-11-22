По данным Башгидромета, сегодня в республике прогнозируются небольшие дожди, местами до умеренных. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем +3, +8°.
В понедельник, 23 ноября, местами по Башкирии ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2, -3°, при прояснениях до -8°, днем +1,+6°.
Во вторник, 24 ноября, ночью пройдут небольшие осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, местами до умеренных, днем местами небольшой мокрый снег. В отдельных районах республики отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -4, + 1°, днем -2, +3°.
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