Госохотинспектор Владимир Озеров прибыл на место и убедился, что птица действительно находится на поле. Инспектор поймал лебедя и осмотрел его на наличие повреждений, затем, не обнаружив травм, выпустил в естественную среду обитания — в ближайшее озеро.

Ранее эксперт рассказал о летальных ошибках при спасении уток и лебедей.