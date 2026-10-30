Иллюзия спасения: как добрые намерения жителей Башкирии убивают птиц

С наступлением ледостава в социальных сетях Башкирии традиционно вспыхивают информационные кампании по «спасению» диких лебедей. Фотографии птиц на фоне первых льдин вызывают у горожан острое желание вмешаться, поймать и обогреть пернатых. В беседе с журналистом «Башинформа» руководитель АНО «Пин и Пуф», общественный инспектор по охране окружающей среды Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Дмитрий Стрельников отметил, что орнитологическая и ветеринарная практика показывает: в большинстве случаев объектом спасения становятся абсолютно здоровые особи, а результатом «помощи» — их гибель.
«Чтобы отделить реальную угрозу от заблуждений, необходимо проанализировать биологию миграции, физиологию водоплавающих птиц и юридические аспекты вмешательства в дикую природу», — сказал он.
Основное заблуждение горожан заключается в том, что птицы улетают из-за понижения температуры. В действительности термометр является для них вторичным фактором.
«Птицы улетают с определенной территории не потому, что становится холодно, хотя это тоже, но не первостепенно. Первостепенно они улетают, потому что пропадает еда», — объяснил директор Центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников.
По его словам, биологический механизм работает следующим образом: первыми территорию покидают насекомоядные виды. Как только ударяют заморозки, кормовая база (насекомые) исчезает, и птицы следуют за ней. Водоплавающие (лебеди, утки) питаются водными растениями, корневищами и мелкой рыбой. Пока водоем открыт и корм доступен, эволюционного стимула к отлету нет.
Способность лебедя находиться в ледяной воде — не чудо, а результат работы сложной терморегуляции. И отсутствие необходимости улетать подтверждается многолетними наблюдениями.
«Есть такие случаи, и огромное количество… К примеру, озеро Теплое. На нем непосредственно уже сколько лет круглогодично живут утки, периодически живут лебеди. Так как есть возможность подъедать, кормиться, необходимости покидать водоем нет, даже зимой. Аналогичная ситуация в Сипайлово, на набережной реки Уфимки. Там есть полынья, которая зимой не промерзает», — отметил Дмитрий Стрельников.
Вмешательство человека в дикую природу оправдано только при наличии объективных признаков травмы. Здоровая дикая птица воспринимает человека как хищника и будет избегать контакта любыми способами.
Дмитрий Стрельников перечислил признаки, требующие изъятия птицы из природы. По его словам, это наличие следов крови, неестественное положение конечностей (вывернутое крыло, волочение лапы), полная потеря страха перед человеком в сочетании с неподвижностью.
«Если видите у птицы следы крови, либо неестественным образом вывернутые конечности, или она волочит за собой крыло, в этом случае да, ей уже нужна помощь. Но если птица сидит на водоеме, то за ней нужно просто понаблюдать, скорее всего, ей просто там нравится, не надо ее трогать», — подчеркнул он.
Однако, добавил эксперт, неподвижность может быть вызвана не травмой, а антропогенными факторами. Если птица не улетает, она может быть физически не способна взлететь из-за ожирения (результат регулярного кормления хлебом) или быть намертво привязанной браконьерской леской к коряге.
Наиболее разрушительной является спонтанная «спасательная операция», проводимая неподготовленными людьми. Дмитрий Стрельников привел пример из практики прошлого года, когда попытка помочь лебедю в Дёме привела к его мучительной смерти.
«В прошлом году в водоеме сидел лебедь. Люди забили тревогу, что нужно его срочно спасать. Они предприняли самостоятельные мероприятия: кто-то надел гидрокостюм, дошел до птички. Когда вытаскивали птичку на берег, тянули ее за крыло, повредили его, сломали… В итоге лебедь просидел у них в багажнике 10–12 часов, потому что волонтерам некогда было забирать его. В концовке птица умерла», — рассказал он.
Дмитрий Стрельников отметил, что лебедь — сильная птица. При поимке он рефлекторно бьет крыльями. Попытка вытащить его за крыло гарантированно приводит к переломам. Кроме того, дикая птица, помещенная в замкнутое пространство (багажник) без доступа к воде, погибает от остановки сердца из-за колоссального выброса кортизола и адреналина в течение нескольких часов.
«Важен и юридический аспект. Изъятие краснокнижного лебедя-шипуна частными лицами без уведомления минэкологии является нарушением законодательства», — подчеркнул он.
При обнаружении потенциально травмированной птицы граждане не должны пытаться действовать самостоятельно. В Башкирии выстроена четкая вертикаль реагирования.
«Первое, куда вы обращаетесь, это либо непосредственно к нам, в наш центр реабилитации (8-917-45-51-777). Также можно позвонить в оперативную диспетчерскую минэкологии РБ (+7 (347) 218-04-30), ну и в некоторых случаях можно звонить на номер 112, заявку также передадут в дежурку минэкологии», — проинструктировал Дмитрий Стрельников.
Министерство природопользования и экологии РБ обладает необходимыми полномочиями: инспекторы, в том числе охотнадзор, имеют право на временное изъятие животного из природы для оказания помощи.
Собеседник «Башинформа» подытожил, что зимовка лебедей в Башкирии — это не аномалия, а адаптивная стратегия, возможная благодаря открытым участкам водоемов (теплым сбросам ГЭС и ТЭЦ).
«Общественная истерика вокруг „замерзающих“ птиц является следствием подмены понятий: люди приписывают птицам собственную непереносимость холода, — подчеркнул он. — Единственно верный алгоритм поведения при виде зимующего лебедя — наблюдение. Если птица активна, ест и уплывает при приближении — она здорова. Если же объективные признаки травмы налицо, единственно верный шаг — звонок нам или в минэкологии. Специалисты проведут профессиональное изъятие без причинения птице дополнительного вреда».
Читайте также «Косуля в гипсе и орлан с пулями: будни тех, кто спасает животных в Башкирии».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.