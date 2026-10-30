Иллюзия спасения: как добрые намерения жителей Башкирии убивают птиц

С наступлением ледостава в социальных сетях Башкирии традиционно вспыхивают информационные кампании по «спасению» диких лебедей. Фотографии птиц на фоне первых льдин вызывают у горожан острое желание вмешаться, поймать и обогреть пернатых. В беседе с журналистом «Башинформа» руководитель АНО «Пин и Пуф», общественный инспектор по охране окружающей среды Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Дмитрий Стрельников отметил, что орнитологическая и ветеринарная практика показывает: в большинстве случаев объектом спасения становятся абсолютно здоровые особи, а результатом «помощи» — их гибель.

«Чтобы отделить реальную угрозу от заблуждений, необходимо проанализировать биологию миграции, физиологию водоплавающих птиц и юридические аспекты вмешательства в дикую природу», — сказал он.

Почему холод не гонит птиц на юг

Основное заблуждение горожан заключается в том, что птицы улетают из-за понижения температуры. В действительности термометр является для них вторичным фактором.

«Птицы улетают с определенной территории не потому, что становится холодно, хотя это тоже, но не первостепенно. Первостепенно они улетают, потому что пропадает еда», — объяснил директор Центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников.

По его словам, биологический механизм работает следующим образом: первыми территорию покидают насекомоядные виды. Как только ударяют заморозки, кормовая база (насекомые) исчезает, и птицы следуют за ней. Водоплавающие (лебеди, утки) питаются водными растениями, корневищами и мелкой рыбой. Пока водоем открыт и корм доступен, эволюционного стимула к отлету нет.

Способность лебедя находиться в ледяной воде — не чудо, а результат работы сложной терморегуляции. И отсутствие необходимости улетать подтверждается многолетними наблюдениями.