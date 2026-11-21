Известно, что участники чемпионата соревновались по номинациям арт-класса «Сахарные цветы», «Скульптура из пастилажа», работам из карамели, шоколада, марципана, а также представили праздничные и свадебные торты, 3D-пряники и т. д.

Победителям вручили сертификаты на поездки на международные конкурсы кондитерского мастерства и обучающие курсы, отметив памятными подарками.