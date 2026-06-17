Кондитер из Уфы приняла участие в кулинарном батле

На стороне кондитеров — пять профессиональных кулинаров со стажем. На стороне домохозяек — пять девушек из разных уголков страны, каждая из которых гордится своими кулинарными достижениями. Каждый выпуск участников ждут два испытания — на знание классических десертов и умение готовить сложные торты.

В новом выпуске Агзамов и Картункова поменяются командами. В числе участников команды Рената Агзамова оказалась 50-летняя Марина Кочеткова из Уфы.

«Я свадебный кондитер. Мне нравятся эмоции гостей, когда они видят мои торты. Верю, что наша команда сегодня победит», — рассказала о себе Марина.

Вместе с уфимкой за победу сразятся еще четверо кондитеров и пять поваров-любителей из разных регионов России. Победителем станет тот, кто обойдет конкурентов с помощью таланта и вкуса блюд.

Итоги битвы «Домохозяек против кондитеров» подведет звездный дегустатор. Блюда оценит актриса и телеведущая Алла Михеева.

Ранее домохозяйка из Уфы стала участницей кулинарного шоу на телеканале «Пятница!». 28-летняя Дилара Гильмутдинова пополнила женский «отряд» домохозяек Ольги Картунковой.